Alara Çayı\'nda kaybolan genç hâlâ bulunamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz cuma günü akşam serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmalarının dördüncü gününde de bir sonuç alınamadı.

Manavgat'ın Karakaya Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü akşamı piknik yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Manavgat-Alanya sınırında bulunan Alara Çayı kenarına giden ve serinlemek için suya giren Ahmet Polat (25), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Alara Çayı'nın içinde ve çevresinde yapılan aramalara rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.

Cuma akşamından bu yana aranan Polat için bugün yapılan çalışmalardan da sonuç alınamadı. Çalışmaların yarın devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA