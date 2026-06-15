Alara Çayı'nda kaybolan genç hâlâ bulunamadı - Son Dakika
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Alara Çayı'nda kaybolan genç hâlâ bulunamadı

Alara Çayı\'nda kaybolan genç hâlâ bulunamadı
15.06.2026 23:04
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Antalya'da Alara Çayı'nda kaybolan Ahmet Polat'ı arama çalışmaları 4. günde de sonuçsuz kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz cuma günü akşam serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmalarının dördüncü gününde de bir sonuç alınamadı.

Manavgat'ın Karakaya Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü akşamı piknik yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Manavgat-Alanya sınırında bulunan Alara Çayı kenarına giden ve serinlemek için suya giren Ahmet Polat (25), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Alara Çayı'nın içinde ve çevresinde yapılan aramalara rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.

Cuma akşamından bu yana aranan Polat için bugün yapılan çalışmalardan da sonuç alınamadı. Çalışmaların yarın devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Polat, 3. Sayfa, Antalya, Olaylar, Yaşam, Doğa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alara Çayı'nda kaybolan genç hâlâ bulunamadı - Son Dakika

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