Alaşehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Alaşehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alaşehir\'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Horzum Embelli Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını, 3 arazöz, 1 tanker ve 1 itfaiye aracının müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 metrekarelik Karaçam gençleştirme sahası zarar gördü.

02.05.2024 22:35  Güncelleme: 22:38
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Horzum Embelli Mahallesi mevkiinde saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangını 3 arazöz, 1 tanker, 1 itfaiye aracı ile zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Alaşehir'in Horzum Embelli Mahallesi Mevkiinde henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında yaklaşık 100 metrekarelik Karaçam gençleştirme sahası zarar gördü. Orman yangını ihbarını alan Orman İşletme ekiplerine bağlı yangın söndürme araç ve ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olsy yerine ulaştı. 3 arazöz, 1 tanker ve 1 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 100 metrekarelik Karaçam gençleştirme sahası zarar gördü. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaşehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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