Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama sonrası yangın çıktı

Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama sonrası yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Meydana gelen şiddetli patlamanın ardından fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak: İHA
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