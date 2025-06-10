Alkol Etkisiyle Kaza Yapan Sürücü Tepki Gösterdi

Eskişehir'de 2.64 promil alkollü olan kadın sürücünün kullandığı kontrolden çıkan otomobil önce demir korukluklar ve oturma bankına çarptı, daha sonra da bir tatlıcı dükkanına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, kadın sürücü görüntü alan basın mensuplarına ise tepki gösterdi.

Kaza, sabah saatlerinde Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Z. isimli sürücünün kullandığı 26 AKS 640 plakalı aracıyla henüz bilinmeyen bir nedenle önce yol kenarındaki korkuluklara, daha sonra da bir tatlıcı dükkanına girdi. Dükkanın kapalı, olay yerinde kimsenin olmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kazanının ardından, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme ve ölçümlerde A.Z. isimli kadın sürücünün 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla alakalı polis ekiplerinin evrakını imzalamamakta direnen sürücü, basın mensubuna ise çekim yaptığı için tepki gösterdi. İşlemleri için götürülen kadın sürücüye, gerekli maddelerden cezai işlem yapıldı. Dükkanda tahmini maddi hasarın ise 80 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, sürücünün oldukça sert bir şekilde korkuluklara ve banka çarptığı görülüyor. Korkuluk ve bankın ardından yine sert bir biçimde bahse konu dükkana girdiği görülüyor. Çarptıktan sonra birkaç saniye bekleyen sürücü hiçbir şey olmamış gibi geri geri çıktığı görülüyor. - ESKİŞEHİR