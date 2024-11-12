Alkollü Şahıs Taksinin Lastiklerini Bıçakladı - Son Dakika
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Alkollü Şahıs Taksinin Lastiklerini Bıçakladı

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Beyoğlu'nda alkollü bir kişi, taksiye alınmayınca aracın lastiklerini bıçakladı. O anlar kameralarda.

12.11.2024 09:22
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Beyoğlu'nda taksiye alınmayan alkollü şahıs, aracın tekerleklerini bıçakladı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda alkollü bir şahıs taksiye alınmayınca aracın lastiklerini bıçakladı. Saldırganın, o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lokantada yemek yiyen 3 taksicinin yanına alkollü olan bir şahıs geldi. Boş taksi soran şahsın hareketlerinden şüphelenen taksiciler, yemek yediklerini ve müsait olmadıklarını söyledi. Alkollü adam, kendisini taksiye almayan şoförlere hakaret etmeye başladı. Yemeğini yedikten sonra kalkan bir taksi şoförünü gören şahıs bıçağını çekti. Taksi şoförü bıçağı görünce aracına binip kaçmaya çalışırken, alkollü şahıs taksinin lastiklerini bıçakladı. Ardından şahıs, diğer şoförlerini üzerine bıçakla yürüdü. Alkollü şahsın, şoförleri bıçaklamasını lokanta çalışanları engelledi. O esnada şahıs, yoldan geçen bir başka taksiye binerek kaçtı. Saldırıya uğrayan kimse yaralanmazken, şahıs ise elini kesti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Peşinden koştu ve lastikleri bıçakladı"

Saldırganı engellemeye çalışan lokanta çalışanı Erkan Karataş, "Biz burada taksicilere yemek veriyoruz. Olay anında içeride 3 taksici vardı ve yemeklerini yiyorlardı. Karşımızda bir taksi durdu. İçerisinden birisi indi ve bu tarafa doğru yöneldi, alkollüydü. 'Beni götüreceksiniz' dedi. 'Yemek yiyoruz, başka bir taksiye bin' dediler. 'Ben buradaki taksilerden birine bineceğim, beni götürmeye mecbursunuz' dedi. Taksicilerden birisi çalışmadığını, diğeri yemekten sonra gideceğini söyledi. Taksicilerden biri çıkarken peşinden koştu ve lastikleri bıçaklamaya başladı. Ön lastiğe sapladı, taksici geri geri kaçmaya çalışırken koşmaya devam etti. Arka lastiğe de sapladı. Ben bıçağı görünce kolunu tuttum. Taksiciyi kovaladı buraya geri geldi. Sarhoştu, elinde içki şişeleri de vardı. Kargaşa anında kaçan taksiye bakarken saldırgan buradan geçen başka bir taksiye bindi ve gitti" diye konuştu.

Beyoğlu'nda alkollü şahsın aracının lastiklerini kestiği sürücü Ali İlker Konuk konuştu: "Cumartesi 17.00 sıralarında 4 kişi lokantada yemek yerken tanımadığımız bir şahıs elinde içki şişesiyle lokantaya geldi Alibeyköy istikametine gideceğini söyledi. Biz de yemek yediğimiz için müsait değiliz dedik. Bunu söyler söylemez ailemize varacak kadar küfürler etmeye başladı. Ne olduğunu anlamadık ve alkollü olduğu için müdahale etmedik. Sonra daha agresif davranmaya başladı. İlla İstanbul'da taksici mi öldürelim dedi. Polisi arasak mı diye düşünürken benim yemeğim bitti ve taksime doğru yöneldim. Lokantada çalışan arkadaşımız bana refakat etti. Tam hareket edeceğim sırada arka lastiğimi bıçakladı ve lastiğim inmeye başladı. Ben yokuştan lastikçiye doğru inerken gördüğüm son sahne alkollü şahıs lokantada çalışan arkadaşa bıçak savuruyordu. Nasıl olay yerinden ayrıldığımı bilemedim" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Beyoğlu, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Şahıs Taksinin Lastiklerini Bıçakladı - Son Dakika

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