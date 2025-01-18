Alkollü Sürücü Motosikletli Genç Dünyasını Değiştirdi - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Motosikletli Genç Dünyasını Değiştirdi

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Çorum'da alkollü otomobil sürücüsü, motosikletli bir gence çarpıp 250 metre sürükledi. Motosikletli genç hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

18.01.2025 01:37  Güncelleme: 01:43
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Alkollü otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'da otomobilin çarptığı motosikletli genç, yaklaşık 250 metre sürüklendiği aracın altında can verdi. 2.77 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 06 BSR 534 plakalı BMV marka otomobil, caddede seyir halinde olan Mert Ali Y. yönetimindeki motosiklete çarptı. Otomobilin altına giren Mert Ali Y. yaklaşık 250 metre sürüklendi. M.A.Y.'nin aracın altında sıkıştığı kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın altında sıkışan Mert Ali Y.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde aracın altından çıkartılan Mert Ali Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mert Ali Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü İ.G.'nin 277 promil alkollü olduğu belirlendi. İ.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü Sürücü Motosikletli Genç Dünyasını Değiştirdi
Kaynak: İHA

Otomobil, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Motosikletli Genç Dünyasını Değiştirdi - Son Dakika

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