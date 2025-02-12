Alkollü Sürücü Site Duvarından Aşağı Uçtu - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Site Duvarından Aşağı Uçtu

Kocaeli'de alkollü sürücünün aracı, park halindeki araçların üzerinden geçerek çocuk parkına uçtu.

12.02.2025 21:58
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Hayrete düşüren kaza: Sitede park halindeki araçların üzerinden böyle uçtu

Patronunun aracı ile kazaya karışan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Ekiplere zorluk çıkaran sürücü ters kelepçe ile gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan SUV tarzı araç, sitenin 3 metrelik duvarından aşağı uçtu. Aracın, sitenin otoparkında bulunan araçların üzerinden uçtuğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Patronunun aracı ile kazaya karıştığı öğrenilen ve polise zorluk çıkaran sürücü ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mutlukent Bulvarı Dicle Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.T. kontrolündeki 41 APL 613 plakalı Chery marka araç, cadde üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 3 metrelik sitenin duvarını aşan araç, otoparkta park halinde bulunan otomobillerin üzerinden çocuk parkına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplere zorluk çıkaran alkollü sürücü, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, hayrete düşüren kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkarak duvarı aşan aracın, park halindeki araçların üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Şans eseri park halindeki araçların hasar almadığı görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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