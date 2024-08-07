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Almanya'da bir doktor, palyatif bakım altındaki 4 kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Berlin Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman doktorun palyatif bakım altındaki 4 yaşı ilerlemiş hastayı öldürmek ve kanıtları yok etmekle suçlandığı bildirildi. Ayakta bakım merkezinde çalışan 39 yaşındaki doktorun Haziran ve Temmuz aylarında yaşları 72 ila 94 arasındaki hastaları öldürdüğü ancak nasıl öldürdüğünün tespit edilemediği aktarıldı.

Alman polisi, şüphelinin kimliğini ise açıklamadı. - BERLİN