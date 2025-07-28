Almanya'da Tren Kazası: 3 Ölü, 41 Yaralı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 100 yolcuyu taşıyan trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralı sayısı 41'e yükseldi. İlk soruşturma raporunda kazanın heyelan sonrası trenin raydan çıkması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach bölgesinde bir yolcu treni raydan çıkarak devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Baden Württemberg polisi yaptığı açıklamada, kazada yaralananların sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu. Yaralılardan 25'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin trenin makinisti, Alman Demiryolları (DB) çalışanı ve yolcu olduğu aktarıldı.

Yaralıların tedavisi çevre hastanelerde devam ederken demiryolu ulaşımının yeniden başlaması için devrilen vagonların kaza bölgesinden kaldırılacağı bildirildi.

Kaza heyelan sonrası yaşandı

Bölge savcılığının ve polisinin ilk soruşturma raporunda ise heyelan sonrası trenin raydan çıkması sonucu kazanın yaşandığı belirtildi. Bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonucu oluşan heyelanın, trenin geçiş güzergahındaki bir noktada rayları tamamen toprakla kapladığı, yolcu treninin ise heyelanın meydana geldiği noktaya ulaştığında raydan çıkarak devrildiği belirtildi. Yetkililer, trenin kaza anında saatte 80 kilometre hızla gittiğini açıkladı.

Rayların onarılmasının ardından da seferlerin normale döneceği belirtildi. Kaza sonrası bölgeye gelen Alman askeri birliklerinin de çalışmalara destek vereceği ifade edildi. - BERLİN