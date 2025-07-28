Almanya'da Tren Kazası: 3 Ölü, 41 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Almanya'da Tren Kazası: 3 Ölü, 41 Yaralı

28.07.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baden-Württemberg'de yolcu treni devrildi; kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 100 yolcuyu taşıyan trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralı sayısı 41'e yükseldi. İlk soruşturma raporunda kazanın heyelan sonrası trenin raydan çıkması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach bölgesinde bir yolcu treni raydan çıkarak devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Baden Württemberg polisi yaptığı açıklamada, kazada yaralananların sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu. Yaralılardan 25'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin trenin makinisti, Alman Demiryolları (DB) çalışanı ve yolcu olduğu aktarıldı.

Yaralıların tedavisi çevre hastanelerde devam ederken demiryolu ulaşımının yeniden başlaması için devrilen vagonların kaza bölgesinden kaldırılacağı bildirildi.

Kaza heyelan sonrası yaşandı

Bölge savcılığının ve polisinin ilk soruşturma raporunda ise heyelan sonrası trenin raydan çıkması sonucu kazanın yaşandığı belirtildi. Bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonucu oluşan heyelanın, trenin geçiş güzergahındaki bir noktada rayları tamamen toprakla kapladığı, yolcu treninin ise heyelanın meydana geldiği noktaya ulaştığında raydan çıkarak devrildiği belirtildi. Yetkililer, trenin kaza anında saatte 80 kilometre hızla gittiğini açıkladı.

Rayların onarılmasının ardından da seferlerin normale döneceği belirtildi. Kaza sonrası bölgeye gelen Alman askeri birliklerinin de çalışmalara destek vereceği ifade edildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, Tren Kazası, Hava Durumu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Almanya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da Tren Kazası: 3 Ölü, 41 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı 5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
Resmen açıklandı Galatasaray’da ayrılık Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Galatasaray’ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi

10:11
Helal olsun sana Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
09:42
Güpegündüz yaptıklarına bakın Görüntü Meksika’dan değil Türkiye’den
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
16:03
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
15:19
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
15:12
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
14:55
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 10:37:39. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Tren Kazası: 3 Ölü, 41 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.