Alper Çelik Gözaltında! - Son Dakika
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Alper Çelik Gözaltında!

17.07.2026 13:23
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Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik'in dün gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda 190 milyon 270 bin kupon yaptığı ve kaybettiği bilgisine raporda yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik dün gözaltına alındı. Şüpheli Çelik'in, İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde, işlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin 288 TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği, 966 işlemde toplam 4 milyon 881 bin 769 TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Çelik'in 8 bin 256 işlemde toplam 759 milyon 428 bin 618 TL havale/eft transferleri aldığı, 11 bin 579 işlemde toplam 666 milyon 253 bin 180 TL havale/eft transferleri gönderdiği raporda kaydedildi. Döviz cinsinden yapılan değerlendirmede, 207 milyon 744 bin 58 dolar para girişi ve 45 milyon 700 bin 31 dolar para çıkışı olduğu değerlendirildi. Çelik'in para transfer işlemlerinde artışın görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında "borç ödeme, 34czr022 bedeli, borç iade, borç, geri ödemeli borç, 34gzu078 aracın alım bedeli, zafer yay adına borç verdim, borç bedeli, ödünç para, ödünç para iadesi, hlk için borç, ahbap faaliyetleri icin borç, ahbap, ahbap borç, borç veriyorum, haluk için borç" ifadelerinin yer aldığı ya da işlem açıklamalarının boş bırakıldığı raporda ifade edildi. Öte yandan D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. ile yapılan şifahi görüşmede 190 milyon 270 bin kupon yaptığı ve kaybettiği bilgisine raporda yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haluk Levent, 3. Sayfa, Finans, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alper Çelik Gözaltında! - Son Dakika

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