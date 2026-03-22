Amasra\'da Denize Giren Kadın Kurtarıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde kıyafetleriyle denize giren kadın, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Amasra ilçesi Küçük Liman mevkiinde 57 yaşındaki H.Ö. ismindeki kadın kıyafetleriyle denize girdi. Görenlerin ihbarı üzerine ise suyun yüzeyinde sürüklenen kadını kurtarmak için sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Suyun yüzeyinde sırtüstü ve bilinci kapalı halde bulunan kadını kurtarmak için harekete geçen ekipler, kısa bir çalışmanın ardından kadını kurtararak sudan çıkardı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının, soğuk suda hipotermi geçirdiği ve su yutmaması nedeniyle suyun üstünde kaldığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan kadın, yeniden hayata döndürülürken, bilincini açık olduğu öğrenildi.

Öte yandan yapılan ilk incelemelerde kadının soğuk havada neden denize girdiği araştırılıyor. - BARTIN