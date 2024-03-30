Amasya'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, alkollü sürücü yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, alkollü sürücü yaralandı

Amasya\'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, alkollü sürücü yaralandı

Amasya'da Turan D. tarafından kullanılan bir otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.03.2024 09:54  Güncelleme: 09:56
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Amasya'da yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turan D.nin (53) kullandığı 34 CDV 056 plakalı otomobil Amasya'dan Taşova istikametine seyir halindeyken Yeşilırmak-4 köprüsüne geldiği esnada araç kontrolden çıkarak levhaya çarpıp şarampole devrildi.

Yaralı sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yardım bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, alkollü sürücü yaralandı - Son Dakika

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