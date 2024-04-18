Amasya\'da Deprem Sonrası Çıkan Yangın Korkuttu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi. Vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı Amasya'da Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde depremden dakikalar sonra bir ahırda çıkan yangın korkuttu.
Amasya'da Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde bir ahırda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına Taşova itfaiyesi, orman işletme ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saatler 18.11'i gösterdiğinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremi ve sonrasındaki sarsıntıları köylerinde de hissettiklerini anlatan köy sakinlerinden Burcu Orman, depremden dakikalar sonra çıkan yangında korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi. - AMASYA
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi. Amasya'da Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde depremden dakikalar sonra bir ahırda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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