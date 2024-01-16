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Amasya'da yasadışı alkol operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Amasya'da yasadışı alkol operasyonu: 2 gözaltı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etil alkol temin edip yasadışı alkol üreterek satış yaptıkları belirlenen iki şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 40 litre etil alkole ve 65 litre içkiye el konuldu.

Amasya\'da yasadışı alkol operasyonu: 2 gözaltı
16.01.2024 - 10:21,
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etil alkol temin edip yasadışı alkol üreterek satış yaptıkları belirlenen iki şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 40 litre etil alkole ve 65 litre içkiye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler H.S ve M.D'nin işyeri ile ikametlerinde yapılan aramada 40 litre etil alkol, 47,5 litre rakı, 17,5 litre viski, 7 adet aroma verici sıvı tespit edilerek el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Amasya'da yasadışı alkol operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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