Ambarlı Liman Yolu'nda oluşan tır kuyruğu böyle görüntülendi
İSTANBUL - Ambarlı Liman Yolu'nda akşam saatlerinde metrelerce tır kuyruğu oluştu. Tır sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterirken oluşan kuyruk dron ile havadan görüntülendi.
Ambarlı Liman Yolu'nda dün gece saatlerinde ve bugün akşam tır kuyruğu oluştu. Durma noktasına gelen trafikte uzun süre bekleyen tır sürücüleri, korna çalarak duruma tepki gösterdi. Öte yandan tır yoğunluğu nedeniyle bölgede evine ulaşmaya çalışanlar da zor anlar yaşarken, aynı trafiğin defalarca kez oluştuğu öğrenildi. Yaşanan tır yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.
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