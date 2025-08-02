Ambulansın Kaza Anı Kamerada

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen, hasta nakil ambulansının karıştığı trafik kazası bir araç kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasındaki görüntüde kontrolden çıkan ambulansın bahçeye uçtuğu anlar yer aldı

Kaza, Orhangazi'de Göl Kavşağı'nda meydana gelmişti. Gemlik'teki bir sağlık kuruluşundan aldığı yaşlı bir hastayı Orhangazi Devlet Hastanesine getirmek üzere yola çıkan hasta nakil ambulansı Göl Kavşağı'nda bir kamyonetle çarpışmıştı. Kontrolden çıkan ambulans bahçe duvarını aşarak bahçeye uçup ağaca çarparak durabilmiş ve kazada 5 kişi yaralanmıştı.

O anlar araç kamerasında

Kaza anı ise kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç kırmızı ışıkta beklerken kontrolden çıkan ambulansın bahçeye uçtuğu anlar yer aldı. - BURSA