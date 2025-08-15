Anamur'da Suçlu Yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir çok suçtan 22 kaydı olan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tefecilik, tehdit, hakaret ve 6136 sayılı Silahlı Kanuna Muhalefet suçlarından kaydı bulunan M.B. hakkında Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı. Firari olarak aranan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından savcılık ve mahkemede ifadesi alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN