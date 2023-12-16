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Anıtpark'ta sarhoş karı-koca polise saldırdı - Son Dakika
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Anıtpark'ta sarhoş karı-koca polise saldırdı

Samsun'da çocukların yoğunlukla bulunduğu Anıtpark'ta sarhoş karı-koca, çevreyi rahatsız edince polis ekiplerine saldırdı. Polis, mukavemette bulunan çifti gözaltına aldı.

Anıtpark\'ta sarhoş karı-koca polise saldırdı
16.12.2023 - 23:14,
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Anıtpark'ta yine sarhoş rezaleti: Polise mukavemette bulundu, ortalığı birbirine kattı

SAMSUN - Samsun'da çocukların yoğunlukla bulunduğu parkta çevreyi rahatsız eden sarhoş karı-koca, şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Ekipler, kendilerine fiziki müdahalede bulunan adamı ve kadını gözaltına aldı.

Sarhoşların neden olduğu olaylar ile sürekli gündeme gelen Anıtpark'ta daha önce de polise mukavemette bulunan Mehmet K. isimli kişi ile eşi Hava K., yine ortalığı birbirine kattı. Çocuk oyun parkının bulunduğu alanda bankta çevredeki vatandaşları rahatsız eden, 'ahlaksız tekliflerde bulundukları' iddia edilen sarhoş karı-koca için şikayet üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Devriye polislerin yanlarına gelmesine ve uyarmasına sinirlenen Mehmet K., resmi polis ekiplerine mukavemette bulunup yumruk attı.

Çevreye rahatsızlık veren çiftin polise mukavemette bulunmasının ardından olay yerine çevik kuvvet polisleri de geldi. Ekipler, kendilerine saldıran Mehmet K.'yı önce bankta ters kelepçe yaptılar ardından da önden kelepçeleyerek etkisiz hale getirdiler. Yaklaşık 15 dakika boyunca polislere direnen sarhoş çift, daha sonra polis otosuna bindirilerek Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Parktaki sarhoş rezaleti bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde polise fiziki saldırıda bulunduğu görülen Mehmet K. bir süre önce de yine Anıt Park'ta çocukların önünde tuvaletini yaparken zabıta ve polis tarafından uyarılmış, o esnada polise fiziki müdahale bulunmuş ve gözaltına alınmıştı.

Parkın müdavimi vatandaşlar ise birçok kez polise saldıran Mehmet K.'nin yanındaki kadınla birlikte çevredekilere 'ahlaksız' teklifte bulunduklarını iddia ettiler.

Kaynak: İHA
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Gazi Polis Merkezi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anıtpark'ta sarhoş karı-koca polise saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anıtpark'ta sarhoş karı-koca polise saldırdı - Son Dakika
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