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Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Üçbölük Köyünde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Üçbölük Köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.