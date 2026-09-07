Ankara Ayaş'ta anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Ankara'nın Ayaş ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ayaş ilçesi Eski Başayaş Mahallesi'nde anız yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.