Ankara Ayaş'ta anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Ankara'nın Ayaş ilçesi Eski Başayaş Mahallesi'nde çıkan anız yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın maddi hasara yol açarken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Ayaş ilçesi Eski Başayaş Mahallesi'nde anız yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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