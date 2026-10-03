Ankara Çankaya Kırkkonaklar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü - Son Dakika
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Ankara Çankaya Kırkkonaklar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü

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Ankara Çankaya Kırkkonaklar\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
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Ankara'da Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi 450. Cadde'deki kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı; olayda 1 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi, diğer aracın sahibi ifadesi için emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.

Ankara'da motosikletle otomobilin çarpışmasından dolayı meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi 450. Caddede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Cem Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Diğer aracın sahibinin ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaÇankayaAnkaraGüncelPolisSon Dakika

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