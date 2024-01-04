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Çubuk Sanayi Sitesinde Mobilya İmalathanelerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çubuk Sanayi Sitesinde Mobilya İmalathanelerinde Yangın Çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki mobilya üretim imalathanelerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın sonucunda kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Çubuk Sanayi Sitesinde Mobilya İmalathanelerinde Yangın Çıktı
04.01.2024 - 09:38,
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki mobilya üretim imalathanelerinde yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe yol açarken kimse yaralanmadı.

Çubuk'a bağlı Cumhuriyet Mahallesindeki Çubuk Sanayi Sitesinde ağaç işleme imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan bir mobilya imalathanesine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangında, Hasan K. isminde bir vatandaş dumandan dolayı etkilenirken, imalathanede yer alan malzemeler dışarıya çıkartıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Çubuk itfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, imalathanede soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Olay yerine giden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Demirbaş, bir süre söndürme çalışmalarını takip etti, iş yeri sahipleriyle ilgilendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çubuk Sanayi Sitesinde Mobilya İmalathanelerinde Yangın Çıktı - Son Dakika


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