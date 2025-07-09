Twitter'ın yapay zeka robotu Grok üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine küfredilen paylaşımlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, Grok'u Erdoğan'a küfretmesi için yönlendirirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı skandala ilişkin soruşturma başlattı.
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9.07.2025 00:59:49. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Grok'a soruşturma - Son Dakika
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