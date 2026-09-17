Ankara'da 10 milyon TL'lik kablo hırsızlığı şebekesine operasyon, 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da 10 milyon TL'lik kablo hırsızlığı şebekesine operasyon, 7 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da iş yeri, inşaat ve trafolardan yaklaşık 10 milyon TL değerinde elektrik kablosu ve malzeme çaldıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin kullandıkları araçları ayakkabı boyasıyla boyayarak tanınmaz hale getirdikleri ortaya çıktı.

Ankara'da iş yeri, inşaat ve trafolardan yaklaşık 10 milyon TL değerinde elektrik kablosu ve çeşitli malzemeler çaldıkları belirlenen hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin, kullandıkları araçları ayakkabı boyasıyla boyayarak tanınmaz hale getirdikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Çankaya, Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayı mercek altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının faillerinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin özellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, iş yeri ve inşaat alanlarındaki elektrik kablolarını kısa sürede araçlara yükleyerek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin bazı olaylarda ise elektronik eşya ve el aletlerini de çaldıkları belirlendi.

Araçlarını ayakkabı boyasıyla kamufle ettiler

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları araçlarla ilgili de dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin, akrabalarına ait araçların plakalarını söktükleri, araçları kamera bulunmayan ve ıssız noktalara götürdükleri belirlendi. Burada araçların çeşitli bölümlerini ayakkabı boyasıyla boyayarak tanınmaz hale getiren şüphelilerin, hırsızlıkların ardından araçları yeniden eski haline getirdikleri tespit edildi.

Yaklaşık 10 milyon TL değerindeki kablo ve malzemelerin çalındığı olaylara ilişkin kamera görüntüleri ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

10 adrese eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 15 Eylül 2026 tarihinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında çok sayıda suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş yıllarca hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
OperasyonGüvenlik3. SayfaİnşaatAnkaraAdliyeSuçSon Dakika

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