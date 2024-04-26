Ankara\'da 2 Bin 54 Adet Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

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Ankara'da piyasa değeri 1 milyon 107 bin lira olan 2 bin 54 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şubesi ekiplerinin Altındağ'da şüpheli gördükleri bir adreste yaptıkları aramada 2 bin 54 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili ifadesi alınan şüpheli A.Ö. daha sonra serbest bırakılırken, ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin 1 milyon 107 bin lira olduğu belirtildi. - ANKARA