Ankara'da 22 yaşında bir erkeğe ait ceset bulundu - Son Dakika
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Ankara'da 22 yaşında bir erkeğe ait ceset bulundu

Ankara\'da 22 yaşında bir erkeğe ait ceset bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Dikmen Vadisi'nde, bir vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, 22 yaşındaki E.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, Adli Tıp Kurumuna götürülerek otopsi yapılacak ve kesin ölüm sebebi belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.05.2024 19:30
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Ankara'da 22 yaşında bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedi Adli Tıp Kurumuna götürülen gencin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Olay, Çankaya'da yer alan Dikmen Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ağaçlık alanda hareketsiz yatan birini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonucunda yerde yatan kişinin 22 yaşındaki E.D. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. E.D.'nin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 22 yaşında bir erkeğe ait ceset bulundu - Son Dakika

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