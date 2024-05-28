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Ankara'da 22 yaşında bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedi Adli Tıp Kurumuna götürülen gencin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Olay, Çankaya'da yer alan Dikmen Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ağaçlık alanda hareketsiz yatan birini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonucunda yerde yatan kişinin 22 yaşındaki E.D. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. E.D.'nin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA