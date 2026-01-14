ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 3 yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, tahliye edilen 3 sanık için yakalama kararı çıkartıldı.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davanın son celsesinde, tutuklu yargılanan 5 sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıkların tahliyesi üzerine Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilmişti.
Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itirazı değerlendirilmesi sonucu sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklu yargılanmasına karar verildi. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. - ANKARA
