ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 3 yakalama kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 3 yakalama kararı

14.01.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyükşehir Belediyesinin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yargılanan sanıkların tahliyesinin ardından 3 sanık için yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, tahliye edilen 3 sanık için yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davanın son celsesinde, tutuklu yargılanan 5 sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıkların tahliyesi üzerine Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilmişti.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itirazı değerlendirilmesi sonucu sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklu yargılanmasına karar verildi. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 3 yakalama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
O yüzden ’’Evet’’ demiş Kante’nin Fenerbahçe’yi seçme nedenini duyurdular O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Diplomasi trafiği hız kazandı Bakan Fidan’dan peş peşe İran temasları Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman’ın çocukluk halleri gündem oldu Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:59
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü
Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
19:37
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
19:22
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 20:41:46. #7.11#
SON DAKİKA: ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 3 yakalama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.