Ankara'da Alkol ve Kumar Bağımlısı Baba, Çocuklarını Vurduktan Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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Ankara'da Alkol ve Kumar Bağımlısı Baba, Çocuklarını Vurduktan Sonra İntihar Etti

Ankara\'da Alkol ve Kumar Bağımlısı Baba, Çocuklarını Vurduktan Sonra İntihar Etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkol ve kumar bağımlısı olduğu ileri sürülen bir baba, rehin aldığı kızını ve oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Duruşma salonunda 'Katliam yapacağım' dediği iddia edilen saldırgan babanın, hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

03.07.2024 13:43
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Ankara'da alkol ve kumar bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, rehin aldığı kızını ve oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Saldırgan babanın, hakkında uzaklaştırma kararı verildiği duruşma salonunda "Katliam yapacağım" dediği iddia edildi.

Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alkol ve kumar bağımlılığı olduğu ileri sürülen Murat Keklik, yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle 14 yaşındaki oğlu Yağız Keklik ile 11 yaşındaki kızı Doğa Keklik'i kayınbiraderinin evinde rehin aldı. Baba Keklik, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Keklik'i telefonla arayarak evlatlarını öldüreceğini bildirdi. Anne Keklik'in ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçeriden uzun süre ses alınmaması üzerine Polis Özel Hareket ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Kapıyı kıran ekipler, baba ile iki çocuğunun cansız bedeni ile karşılaştı. Çocuklarını yanında getirdiği tabancayla öldüren Murat Keklik'in aynı silahla kendi yaşamına da son verdiği öğrenildi. Cesetleri Adli Tıp Kurumu'na götürülen Murat Keklik'in Sivas'ta, çocuklarının ise Ankara Gölbaşı'nda defnedileceği aktarıldı.

"Daha önce bir duruşmada, 'Ben katliam yapacağım' demiş"

Olayın tanıklarından komşu Yaşar Aydın: "Dışarı çıkmıştım. Bahçede bir kişinin telaşlı halde telefonda konuştuğunu ve rehin alma durumu olduğundan bahsettiğini duydum. Durumu sorduğumda, çocukların rehin alındığını söyledi. O sırada başka bir çocuk daha içerideydi. Ona da bir şey olmasından korktum. Sonra onu dışarıda gördüm. Evden çıkmıştı. Saldırganın eşi ile boşanma aşamasında olduğu için uzaklaştırma kararı vardı. Söylenenlere göre ise daha önce bir duruşmada, 'Ben katliam yapacağım' demiş" dedi.

"Komşularımız çocukların 'Baba yapma' diye seslerini duymuş"

Durumun farkına polisler gelince vardıklarını söyleyen Aydın, "Biz hiç silah sesi duymadık. Komşularımız çocukların 'Baba yapma' diye seslerini duymuş. Polisler gelince anladık ki vahim bir durum var. Saldırgan, içerideyken çocuklarını ve kendini öldürmüş. Saldırganın oğlu ile kayınbiraderinin oğlu arkadaşmış. Birlikte burada oyun oynuyorlarmış. Saldırgan, kızını da bu eve getirmiş. Ardından olaylar gelişmiş" ifadelerine yer verdi.

"Aile meselesinden ötürü çocuklarını rehin aldığını öğrendik"

Çevre esnaflardan Zeki Ağayer ise, "Geldiğimde sokağın kalabalık olduğunu gördüm. Bir adamın intihar ettiğini ve çocuklarını öldürdüğünü söylediler. Saldırganın aile meselesinden ötürü çocuklarını rehin aldığını öğrendik. Evin kapısını, içerideki çocuklar varken kilitlemiş. Saldırganın ailesi, böyle bir şey yapacağını ve çocuklarının canına kıyacağını düşünmemişler. Olayın ciddiyetini dün çocuklar rehin alınınca anlamış. Ölen çocukların annesi, kendi babasından yardım istemiş. Polisi arayıp yardım istediği anlardaki feryadı herkesi sokağa döktü" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Alkol ve Kumar Bağımlısı Baba, Çocuklarını Vurduktan Sonra İntihar Etti - Son Dakika

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