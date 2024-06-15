Ankara'da Araç Parçası Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Ankara'da Araç Parçası Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi

Ankara'da faaliyet gösteren ve vatandaşları araçlarına sahte parçalar takarak dolandıran 18 kişilik çete, yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi. Operasyonda 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve çete lideri ile birlikte 5 kişi tutuklandı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar ve suç geliri olduğu düşünülen 1 milyon 250 bin TL ele geçirildi.

15.06.2024 19:00
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Ankara'da vatandaşların araçlarına yeni parça takma vaadiyle çıkma parça takarak dolandıran 18 kişilik çete 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çökertildi.

Alınan bilgiye göre olay, Şaşmaz Oto Sanayinde meydana geldi. A.A.'nın etrafında örgütlenerek faaliyet gösteren şahıslar, müşterilerin araçlarına yeni araç parçası diye sahte parçalar taktıkları, araçlarını tamir için bırakan vatandaşların paralarını alarak tamir etmedikleri, şehir dışında bulunan müşterilere yeni araba parçası göndermek vaadiyle paralarını aldıkları ve parçaları göndermedikleri tespit edildi.

Vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan 18 kişilik çeteye Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 Haziran'da eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonda Ankara, Aydın, İstanbul, Samsun, Sakarya, Çanakkale ve Kırıkkale illerinde 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 225 fişek, suçtan elde edildiği düşünülen 1 milyon 250 bin Türk lirası paraya el konuldu.

Gözaltında bulunan şahısların 14 Haziran'da mahkemeye sevk edilerek örgüt lideri A.A. ile birlikte Y.K., A.K, Ş.K., E.O. ve Ç.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Araç Parçası Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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