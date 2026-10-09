Ankara'da aranan 48 kişi şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı

Ankara'da aranan 48 kişi şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da şafak vakti eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY üyeliği dahil çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin 20 yıl ve üzeri, 3'ünün 5 ila 10 yıl, 43'ünün 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Ankara'da şafak vakti düzenlenen operasyonla çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere farklı suçlardan aranan kişilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 48 kişinin yakalandığı operasyonlarda 2 kişinin 20 yıl ve üzeri, 3 kişinin 5 ila 10 yıl arası, 43 kişinin ise 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Kaynak: İHA
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