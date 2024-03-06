Ankara'da "çöp dökme" meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs tüfekle bastığı dükkandaki 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İki işyeri sahibi arasında çöp dökme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından R.C.D. isimli şahıs, tartıştığı iş yerine giderek tüfekle ateş açtı. Olayda M.D. (41) hayatını kaybederken, E.Ç. (48) ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu silahı ile birlikte yakalandı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da çöp dökme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
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