Ankara\'da DEAŞ Üyesine Operasyon

Ankara'da Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin operasyon düzenlediği DEAŞ terör örgütü üyesi çiftin evindeki incelemeler devam ediyor.

Olay, dün sabah Haymana'nın Sazağası Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, DEAŞ mensubu M.K. (25) ile karısı N.K.'nın evlerine Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen M.K. ile eşi N.K. hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kaçmaya çalışan M.K.'nın kan kaybından hayatını kaybettiği öğrenildi.

DEAŞ mensubu M.K.'nın Türkiye'de eylem talimatı veren DEAŞ yöneticisi Ismael J.K.A. ile 'Tik Tok' üzerinden irtibatlı olduğu tespit edildi. İki farklı Tik Tok hesabı olduğu belirlenen teröristin kendi adını taşıyan Tik Tok hesabından DEAŞ örgütü bünyesinde faaliyet gösteren bir dergiye bağlı sohbet ortamına katıldığı, "sfyn.b..uyeyne" rumuzlu gizli Tik Tok hesabından ise örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu belirlendi. Çatışmanın çıktığı evde geniş güvenlik önlemi alınırken, incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

"Ekipler içeri girdikten sonra silah sesleri duyulmaya başladı"

Olayla ilgili konuşan M.K.'nın kardeşi D.K., "Gece babamın sesiyle uyandım. Ne olduğuna bakmaya gittim. Babam dışarıdaydı. Polisler bana kim olduğumu sordu. Babamdan şahit çağırmalarını istediler. O da muhtarı aradı. Ağabeyimin içeride olup olmadığını sordular. Ben de evde olduğunu ve çağırmam gerekip gerekmediğini sordum. Çağırmamı istemediler. Kendilerinin girip alacaklarını söylediler. Kameralarının kayıtta olduğunu söyleyerek, içeriye girdiler. Beni de yüz üstü yere yatırdılar. Babama da ağabeyimi alıp gideceklerini söylediler. Babamı da yere yatırdılar. Ekipler içeri girdikten sonra silah sesleri duyulmaya başladı" dedi. - ANKARA