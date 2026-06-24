Ankara'da DEAŞ Üyesine Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da DEAŞ Üyesine Operasyon

Ankara\'da DEAŞ Üyesine Operasyon
24.06.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da DEAŞ mensubu bir çiftin evine düzenlenen operasyonda çatışma çıktı, M.K. öldü.

Ankara'da Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin operasyon düzenlediği DEAŞ terör örgütü üyesi çiftin evindeki incelemeler devam ediyor.

Olay, dün sabah Haymana'nın Sazağası Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, DEAŞ mensubu M.K. (25) ile karısı N.K.'nın evlerine Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen M.K. ile eşi N.K. hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kaçmaya çalışan M.K.'nın kan kaybından hayatını kaybettiği öğrenildi.

DEAŞ mensubu M.K.'nın Türkiye'de eylem talimatı veren DEAŞ yöneticisi Ismael J.K.A. ile 'Tik Tok' üzerinden irtibatlı olduğu tespit edildi. İki farklı Tik Tok hesabı olduğu belirlenen teröristin kendi adını taşıyan Tik Tok hesabından DEAŞ örgütü bünyesinde faaliyet gösteren bir dergiye bağlı sohbet ortamına katıldığı, "sfyn.b..uyeyne" rumuzlu gizli Tik Tok hesabından ise örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu belirlendi. Çatışmanın çıktığı evde geniş güvenlik önlemi alınırken, incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

"Ekipler içeri girdikten sonra silah sesleri duyulmaya başladı"

Olayla ilgili konuşan M.K.'nın kardeşi D.K., "Gece babamın sesiyle uyandım. Ne olduğuna bakmaya gittim. Babam dışarıdaydı. Polisler bana kim olduğumu sordu. Babamdan şahit çağırmalarını istediler. O da muhtarı aradı. Ağabeyimin içeride olup olmadığını sordular. Ben de evde olduğunu ve çağırmam gerekip gerekmediğini sordum. Çağırmamı istemediler. Kendilerinin girip alacaklarını söylediler. Kameralarının kayıtta olduğunu söyleyerek, içeriye girdiler. Beni de yüz üstü yere yatırdılar. Babama da ağabeyimi alıp gideceklerini söylediler. Babamı da yere yatırdılar. Ekipler içeri girdikten sonra silah sesleri duyulmaya başladı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Terör, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da DEAŞ Üyesine Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar
Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı

16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
CHP’li belediye başkanı Mehmet Özcan partisinden istifa etti
CHP'li belediye başkanı Mehmet Özcan partisinden istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 17:05:44. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da DEAŞ Üyesine Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.