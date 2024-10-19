Ankara'da Eski Eş İle Şiddet Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Eski Eş İle Şiddet Olayı

Ankara\'da Eski Eş İle Şiddet Olayı

Boşanmış bir kadın, eski eşini dükkanında darp etti; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

19.10.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir kadın, takılı olduğu eski eşinin çalıştığı dükkanı bastı. Saldırdığı eski kocasını darp eden kadının o anlara güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'daki bir erkek berberinde meydana geldi. İddialara göre, Adem Kobal (39), kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşi Y.K.'nın (37) takıntısı haline geldi. Sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını ileri süren Kobal, son olarak da eski eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Kobal, yaşadıkları sebebiyle huzurunun bozulduğunu dile getirdi.

"Sürekli tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor"

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Kobal, "Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. 'Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız. ya da seni yine cezaevine göndertirim' diye tehdit ediyordu. Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor. İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni. Erkeğe şiddet olduğu zamanda aynı şekilde yasaların karşı tarafa da uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, ankara, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Eski Eş İle Şiddet Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:53:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Eski Eş İle Şiddet Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.