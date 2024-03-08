Ankara\'da FETÖ operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Gümrük Muhafaza Ekipleri Kaçakçılıkla Mücadelede Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Mersin Limanı'nda yapılan operasyonda 75 milyon TL değerinde ticari eşya ele geçirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 22 kilogram kokain yakalandı. Habur Gümrük Kapısı'nda ise ekmek arasına gizlenmiş 1 kilo altın bulundu. Toplamda 112,5 milyon TL değerinde kaçakçılık önlenmiş oldu.