Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 166 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 166 Gözaltı

13.07.2026 13:38
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Ankara'da düzenlenen 5 operasyonda FETÖ/PDY'ye yönelik 166 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda, 205 şüpheliden 166'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen toplam 205 şüpheliden 166'sı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgütsel faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 47'si gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yürütülen bir diğer çalışmada ise örgütün Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 45 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 33'ü yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise, FETÖ/PDY üyesi firari şahısların yakalanmasına yönelik adresleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde örgüt toplantılarını düzenlediği, örgüt sorumlularıyla birlikte hareket ettiği ve mahrem sorumlu bulunmadığı durumlarda gruplara sohbet verdiği değerlendirilen, 'vekil emniyet mahrem' olduklarına yönelik rapor düzenlenen 80 aktif emniyet personeli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 70'i gözaltına alındı.

Ayrıca, FETÖ/PDY'nin örgütsel haberleşmede kullandığı ByLock isimli kripto mesajlaşma programını kullandıkları tespit edilen, aralarında 4 aktif kamu görevlisinin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 166 Gözaltı - Son Dakika

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