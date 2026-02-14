ABB\'nin Etimesgut\'ta hatalı inşa ettiği iddia edilen kasis kazalara neden oluyor

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hatalı inşa edildiği ileri sürülen kasis, sürücülerin sürekli kaza yapmasına neden oluyor. Bölgede meydana gelen son kazada ise, kasisi göremeyen mobil kule vinçli kamyonun sürücüsü bir sitenin giriş kapısına çarptı.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi, Eryaman semtinde yer alan Göksu Park Konutları önünde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre, yoldaki kasisi geç fark eden ve direksiyon hakimiyetini kaybeden mobil kule vinçli kamyonun sürücüsü, yol kenarındaki sitenin giriş kapısına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif olarak yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca kaza anı sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise kazaların, söz konusu kasisin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yanlış yapıldığı için meydana geldiğini ileri sürdü. Apartman sakinleri durumu birçok kez bildirdiklerini, fakat yetkililerden dönüş alamadıklarını ifade etti.

"Burada sürekli kazalar oluyor"

Bölgede her ay 3-4 kazanın yaşandığını ve ABB'nin bu duruma bir çare bulması gerektiğini belirten site sakini Seyfettin Kunduz, "Burası bizim sitenin ana giriş kapılarından bir tanesi. Burada sürekli senede en az 4-5 defa kaza oluyor. Bu kazaları biz Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdik. Bu kazaların önlenmesi için bir tedbir alınmasını istedik. 'Buraya kavşak lambaları koyulmaz' dediler. Biz kavşak lambası koyulsun istemiyoruz. Buradaki kasisin yeri yanlış. Kasis geç fark ediliyor. Duraktan sonra konmuş. Duraktan önce konması lazım. Büyükşehir Belediye yetkililerinin buraya gelip bir inceleme yapması lazım. Bizimle gelip görüşmüyorlar. Karşıda okul var. Çocuklar okula gidip geliyorlar. Bir gün burada ölümlü kaza meydana gelecek. Bunu istemeyiz ama bu olaylar sık sık meydana geliyor" diye konuştu. - ANKARA