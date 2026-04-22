Ankara\'da Helikopter Kazası

22.04.2026 01:31
Sincan'da eğitim uçuşu yapan CH-47 helikopteri kaza kırıma uğradı, personelin durumu iyi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı. Personelin sağlık durumunda olumsuzluk olmadı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 ağır nakliye helikopteri eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple kaza kırıma uğradı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada personelin sağlık durumu ile ilgili bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen kaza kırım ekibi incelemelerine devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ayrıca bölgeye gelen Sincan Kaymakamı Levent Kılıç basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, "5 Personel var 4'ünün durumu iyi. Bir personelde hafif göğüs ağrısı var, hastaneye ulaştırıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Helikopterin durumu inceleniyor. Askeri helikopter olduğu için kaza kırım ekibi gelecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Eğitim uçuşu yapılırken yere inme sırasında olmuş. Tam bilmiyorum ama 23 gibi olmuş. Kara Kuvvetleri Komutanımız geldi zaten. Herhangi yaralı ya da can kaybımızın olmaması sevindirici" dedi.

Olayın görgü şahitlerinden olan Nizami Demirel ise bölgeyi bildiği için ekiplere yardımcı olduğunu belirterek, "Uçuş yapıyorlardı eğitim için. Bir ses geldi sonra ateş parladı. Bir anda oldu. 5 Personel olduğunu söyledi bir komutan. Ölü yok dediler. Bir yaralı varmış oturuyordu o da. Yasak dedikleri için bizde gitmedik. Ambulansları ben götürdüm olay yerine. Bölgeyi bildiğim için en kısa yoldan gitmeleri için yardım ettim. Saat 22.30-23.00 aralarında oldu. Köyümüzün üstünde eğitim yaptıkları için görüyoruz hep helikopterleri. Ben kaza anında dışarıdaydım. Bir anda ses geldi. Düştüğünü hissettim ve hemen 112'yi aradık. Olay yerini bildiğim için arkalı önlü gittik ve olay yerine ulaştık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Kaza, Son Dakika

