Ankara'da işletmeye yapılan operasyonda 9 ton süt ve şarküteri ürünü ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da işletmeye yapılan operasyonda 9 ton süt ve şarküteri ürünü ele geçirildi

Ankara\'da işletmeye yapılan operasyonda 9 ton süt ve şarküteri ürünü ele geçirildi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde bir işletmeye düzenledikleri operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürünü ele geçirdi. Operasyonda, küflenmiş, bozulmuş ve etiket bilgileri eksik olan ürünler bulundu. Ele geçirilen ürünler imha edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.04.2024 10:44
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Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Mamak ilçesinde bir işletmeye yapılan operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürünü ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alo 174 Gıda Hattı'na gelen bir ihbar üzerine Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu küflenmiş, bozulmuş ve zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 6 bin 889 kilogram kaşar peyniri, bin 575 kilogram bitkisel margarin ve 257 kilogram sucuk bulundu.

Ele geçirilen ürünler imha edildi

İşletmede ürünlerin üzerine yapıştırılmak üzere 12 bin 500 etiket de bulundu. Söz konusu sahte etiketlerin piyasaya sunulmadan önce ürünlere yapıştırılacağı belirlendi. Ekipler tarafından ele geçirilen yaklaşık 9 ton ürün imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da işletmeye yapılan operasyonda 9 ton süt ve şarküteri ürünü ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da işletmeye yapılan operasyonda 9 ton süt ve şarküteri ürünü ele geçirildi - Son Dakika
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