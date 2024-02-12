Ankara'da Kadın Komşusunu Ölüm Tehditleriyle Rahatsız Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Kadın Komşusunu Ölüm Tehditleriyle Rahatsız Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Ankara\'da Kadın Komşusunu Ölüm Tehditleriyle Rahatsız Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bir kadını öldüreceğine dair paylaşımda bulunan M.K. isimli şahsı yakaladı. Mağdur kadın M.P.Ö., uzun süredir M.K.'nin saplantılı takibine maruz kaldığını ve tehditlerle hakaretlere uğradığını ifade etti. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlemler başlatılırken, mağdur kadın koruma altına alındı.

12.02.2024 09:06  Güncelleme: 09:07
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Ankara'da saplantılı olduğu kadın komşusunu sürekli ölüm tehditleri ve hakaretlerle rahatsız eden şahıs gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bir kadını öldüreceğine dair paylaşımda bulunan şahsın kimliğini ve adresini tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan M.K. isimli şahsın, paylaşımında kastettiği kadının ise M.P.Ö. olduğu öğrenildi. M.P.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, M.K.'nin kendisine uzun süredir saplantılı olduğunu, takip edilerek tehdit ve hakaretlere uğradığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlemlere başlanırken, mağdur kadın koruma altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kadın Komşusunu Ölüm Tehditleriyle Rahatsız Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Kadın Komşusunu Ölüm Tehditleriyle Rahatsız Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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