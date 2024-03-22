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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı öğle vakitlerinde de etkili oldu.

Ankara'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de kentin birçok yerinde etkili oldu. Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.