Ankara'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu

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Ankara'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkent'te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen ara sokaklarda, rampa olan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar ve buzlanma nedeniyle Mamak ilçesinin ara sokaklarında yokuş aşağıya inen bir otomobil duramayarak başka bir araca çarparak durabildi. Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA