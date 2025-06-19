Ankara'da motosiklet otobüsün altında kaldı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da, belediye otobüsüne çarpan bir motosiklet, otobüsün altında kaldı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 FDK 714 plakalı bir motosiklet, karşıdan gelen belediye otobüsünü göremeyerek araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.