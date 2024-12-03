Ankara\'da Narkogüç Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Narkogüç operasyonları kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Narkogüç operasyonları kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu, 30 Kasım'da Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonda Uyuşturucu - Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu ile Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan 1 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 73,15 gram kokain, 2 piton yılanı, 1 Mısır yılanı, 1 tüfek ve 13 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi. - ANKARA