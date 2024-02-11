Ankara'da Otobüste Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaralayan Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Otobüste Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaralayan Saldırgan Yakalandı

Ankara\'da Otobüste Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaralayan Saldırgan Yakalandı

Ankara'da dün akşam otobüste çıkan tartışmada B.A'yı bıçakla yaralayan K.A., Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan K.A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

11.02.2024 21:55
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Ankara'da otobüste tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da dün akşam otobüste çıkan tartışmada B.A'yı bıçakla yaralayan K.A., Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan K.A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Otobüste Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaralayan Saldırgan Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Otobüste Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaralayan Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
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