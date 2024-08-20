Ankara'da polis takibi sırasında şüpheli kendini vurdu - Son Dakika
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Ankara'da polis takibi sırasında şüpheli kendini vurdu

Ankara'nın Sincan ilçesinde polisin takip ettiği aranan bir şahıs, kendini vurarak saklandığı binada yaralandı. Şüpheli hastaneye kaldırıldı.

20.08.2024 17:30
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Ankara'nın Sincan ilçesinde polisin takip ettiğin aranan bir şahıs takip edildiğini anlayınca ateş açarak saklandığı bir binada kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde polis ekipleri Ahmet K. ismindeki aranan bir şahsı takibe aldı. Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli takip edildiğini anlayınca polise ateş açtı. Şüpheli yakındaki bir binaya saklandı. Bölgeye özel hareket polisleri sevk edilerek şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı. Yeri tespit edilen şüphelinin teslim olması için müzakereci devreye sokuluyor. Buna rağmen şahıs yakalanacağını anlayınca kendine ateş ederek yaraladı. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da polis takibi sırasında şüpheli kendini vurdu - Son Dakika

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