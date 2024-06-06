Ankara'da Sağanak Yağışta Tabela Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kadın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Sağanak Yağışta Tabela Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kadın

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağıştan korunmak isteyen bir kadın, saklandığı tabelanın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi hastaneye kaldırıldı.

06.06.2024 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da akşam saatlerde başlayan sağanak yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başkentte saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı. Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Acil Durum, Hava Durumu, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sağanak Yağışta Tabela Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kadın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
22:05 ABD’den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
22:03 Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 23:50:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Sağanak Yağışta Tabela Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kadın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement