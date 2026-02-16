Ankara\'da Sahtecilik Operasyonu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2 aylık takip sonucu sahte plaka basımı yaparak piyasaya para karşılığı sattığı tespit edilen M.A. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 129 adet sahte basılmış plaka, 100 adet sahte boş plaka, 1 adet pres makinası, 1 adet boya makinası, 513 adet harf ve rakam metal kalıp, 6 adet harf kalıbı, 1 adet sahte soğuk mühür makinası, 1 adet QR kod basım makinası ve toneri, 200 litre plaka basımında kullanılan boya, 30 litre tiner, kargo poşeti ele geçirildi. M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - ANKARA