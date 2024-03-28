Ankara\'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yanan araca yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürülürken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. - ANKARA
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı. Olayda 6 mermi isabet eden kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
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Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek aracı söndürdü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
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