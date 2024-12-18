Ankara'da Sokak Köpekleri Kazları Telef Etti

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Ankara'da başıboş köpekler 16 kazı telef etti

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde başıboş sokak köpekleri, Şükran Sarıbıyık'ın 20 bin lira değerindeki 16 kazını telef etti.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Şükran Sarıbıyık'ın yıllardır beslediği kazlarını başıboş sokak köpekleri, bahçesine girerek öldürdü. 30 kazından 16 tanesinin telef olduğunu söyleyen Sarıbıyık, 20 bin lira zararı olduğunu bildirdi. Sarıbıyık, "Kaç senedir emek veriyordum. Kazlarım vardı, sokak köpekleri gelmiş boğmuş hepsini emeğim gitti. Çok büyük zararım var. Dünyanın yemini yedirdim. 30 tane kazım vardı yarısını yemiş 13-14 kazım kalmış" dedi.