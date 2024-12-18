Ankara'da Sokak Köpekleri Kazları Telef Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Sokak Köpekleri Kazları Telef Etti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde başıboş köpekler, 20 bin liralık 16 kazı telef etti.

18.12.2024 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da başıboş köpekler 16 kazı telef etti

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde başıboş sokak köpekleri, Şükran Sarıbıyık'ın 20 bin lira değerindeki 16 kazını telef etti.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Şükran Sarıbıyık'ın yıllardır beslediği kazlarını başıboş sokak köpekleri, bahçesine girerek öldürdü. 30 kazından 16 tanesinin telef olduğunu söyleyen Sarıbıyık, 20 bin lira zararı olduğunu bildirdi. Sarıbıyık, "Kaç senedir emek veriyordum. Kazlarım vardı, sokak köpekleri gelmiş boğmuş hepsini emeğim gitti. Çok büyük zararım var. Dünyanın yemini yedirdim. 30 tane kazım vardı yarısını yemiş 13-14 kazım kalmış" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Elmadağ, 3-sayfa, Ekonomi, Ankara, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sokak Köpekleri Kazları Telef Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:34:57. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Sokak Köpekleri Kazları Telef Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.