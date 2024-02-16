Ankara'da telefon bayisinde çıkan kavga kameraya yansıdı - Son Dakika
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Ankara'da telefon bayisinde çıkan kavga kameraya yansıdı

Ankara\'da telefon bayisinde çıkan kavga kameraya yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir telefon bayisinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşların müdahalesiyle ayrılan kişiler arasındaki kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

16.02.2024 21:17  Güncelleme: 21:19
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Ankara'da iki grup arasında bir telefon bayisinde çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Meltem Sokak'ta bulunan bir telefon bayisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay kavgaya dönüştü. Sokakta yumruk yumruğa kavga etmeye başlayan kişiler çevrede bulunan vatandaşların müdahalesi ile ayrıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'da telefon bayisinde çıkan kavga kameraya yansıdı - Son Dakika
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